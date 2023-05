Festa della Focaccia, attese a Recco oltre 20mila persone

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Fine settimana all'insegna della gastronomia a Recco per la Festa della Focaccia. Domenica la cittadina del Golfo Paradiso, conosciuta in tutto il mondo per la focaccia con il formaggio, celebrerà il proprio piatto tipico ma non solo. Al mattino distribuzione gratuita della focaccia "con e senza" cipolle mentre al pomeriggio toccherà alla focaccia di Recco I.G.P.

"Ci aspettiamo grandi numeri, superiori a quelli dello scorso anno - ha sottolineato il sindaco Carlo Gandolfo - e parliamo di quasi ventimila persone che raggiungono la città per la degustazione. Abbiamo deciso di divedere l'assaggio tra la focaccia "semplice" al mattino e quella con il formaggio al pomeriggio . Coinvolgeremo tutta la città con spettacoli e musica con l'obiettivo di far socializzare le persone e naturalmente sperando in una giornata di sole abbiamo anche tirato a lucido la nostra spiaggia".

Tra gli appuntamenti previsti la sfilata delle 500 storiche e una parata di Harley Davidson mentre sono confermate le gare di degustazione e sabato spazio ai bambini nel pomeriggio con "Piccoli focacciai" che darà la possibilità ai bambini di preparare la loro personale focaccia di Recco.

"Recco è una delle capitali della Liguria quando si parla di gastronomia - ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Sartori- e ci attendiamo moltissimi turisti non solo dalla nostra regione ma da tutta Italia. E poi non ci sarà solo la focaccia ma una serie di appuntamenti per divertirsi e passare una bella giornata. Ancora una volta la Liguria si dimostra molto dinamica sul fronte del turismo che può essere declinato in molteplici sfaccettature e l'enogastronomia è sicuramente una di queste". (ANSA).