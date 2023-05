Ballottaggio Di Muro - Sismondini, decisivi i voti di Scullino

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 MAG - Tornare ad avere un sindaco di centrosinistra o dare fiducia a un leghista? Questo il tema del ballottaggio a Ventimiglia.

Un candidato è Flavio Di Muro, 36 anni, sostenuto dal centrodestra, che si è apparentato con la lista dei frontalieri di Roberto Parodi: al primo turno ha ottenuto il 37,8% a cui si aggiunge sulla carta il 7,17% di Parodi. L'altro, per il centrosinistra, è Gabriele Sismondini, 33 anni, indipendente, appoggiato dal Pd e da tre liste civiche che ha ottenuto il 28,9%. Sul ballottaggio peseranno in maniera decisia i voti dell'ex sindaco Gaetano Scullino che ha visto terminare anticipatamente il suo mandato con il colpo di mano proprio di Di Muro che ha fatto mancare la maggioranza portando il Comune ad elezioni anticipate. Scullino ex Forza Italia e poi candidato civico aveva ottenuto il 10.5% dei consensi. L'ex primo cittadino si è offerto di dare una mano a Sismondini, provando a consumare così la sua vendetta. Bisognerà vedere però se la gran parte dei suoi elettori, certamente non vicini al centrosinistra, se la sentiranno di sostenere Sismondini.

Nessun indirizzo di voto per Tiziana Panetta (Federazione civica) e Maria Spinosi (Movimento 5 Stelle).

Il principale tema dei due schieramenti durante la campagna elettorale è stata la gestione dell'emergenza migranti con una parte favorevole alla creazione di un centro di accoglienza e l'altra contraria. (ANSA).