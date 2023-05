Terminal Alti Fondali Savona acquisisce il ramo trasporti Dotta

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Terminal Alti Fondali Savona (Tafs), società del Gruppo Italiana Coke con sede nel porto di Savona, il 23 maggio 2023 ha acquisito il ramo trasporti di Dotta, storica azienda savonese di autotrasporto, ampliando così il proprio raggio d'azione in campo logistico.

"Siamo lieti di accogliere nel nostro gruppo un'importante azienda savonese che da decenni lavora al nostro fianco" dice Paolo Cervetti, amministratore delegato del Gruppo.

"L'operazione ci consentirà una maggiore flessibilità nel raggiungere i clienti, garantendo loro servizi più articolati rispetto agli attuali. L'iniziativa rientra nei nostri piani di investimento che mirano allo sviluppo dell'attività d'impresa in ambito locale e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questo non diminuirà ma intensificherà la collaborazione con le altre aziende locali con cui da anni collaboriamo quotidianamente con reciproca soddisfazione".

Luca Odero, direttore generale di Tafs e responsabile della logistica del Gruppo Italiana Coke, aggiunge: "A partire dal 2009 la società ha dato avvio a un processo di continuo sviluppo facendo attenzione a coniugare l'efficienza operativa con il rispetto per l'ambiente. Nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi anni, non ultime quelle dovute al fermo di Funivie, Tafs ha dimostrato capacità di resilienza oltre le attese.

L'acquisizione del ramo trasporti di Dotta testimonia la nostra volontà di crescere ancora e ci propone nuove interessanti opportunità che intendiamo cogliere". (ANSA).