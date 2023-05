Sorella italiana ferita in Corsica, incredibile quanto accaduto

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Si chiama Maura Cavallero, ha 58 anni ed è una imprenditrice che risiede con il compagno a Sestri Levante (Genova), la donna ferita in Corsica con colpi di arma da fuoco mentre si trovava dentro al suo camper. Lo ha confermato la sorella Claudia, contattata dall'ANSA: "Le condizioni di mia sorella per fortuna sono stazionarie e speriamo tra qualche giorno di poterla trasferire a Genova. I medici sono stati bravi e pronti ad intervenire perchè il proiettile ha attraversato l'intestino. Una seconda pallottola ha sfiorato la testa di Maura. È incredibile che succedano fatti di questa gravità in una meta turistica''.

Claudia Cavallaro ha riferito che la sorella, che è stata operata oggi all'alba, era in vacanza con il compagno ed il loro cane.

Cavallero è molto nota nel Levante Ligure in quanto proprietaria con la sorella Claudia di una storica società di vendita all'ingrosso di generi alimentari, la Veridea, una delle più grandi della zona. (ANSA).