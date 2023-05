Sampdoria, Radrizzani mette la freccia su Barnaba

Andrea Radrizzani mette la freccia per l'acquisto della Sampdoria, l'alleanza con Qatar Sports Investments (il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg) può essere la mossa vincente del proprietario del Leeds che sta limando anche gli ultimi dettagli per arrivare all'accordo con Massimo Ferrero che sembra praticamente fatto. A questo punto si attende soltanto il via libera del cda blucerchiato sulla proposta migliore con Alessandro Barnaba, ceo di Merlyn e patron del Lille, che negli ultimi giorni avrebbe alzato la sua offerta per battere appunto la concorrenza di Radrizzani. Uno scenario frenetico alla vigilia di una giornata, quella di domani, ricca di attesa. Anche se probabilmente la convocazione dell'assemblea degli azionisti in programma alle 15.30 nella sede di Corte Lambruschini, salvo colpi di scena, potrebbe andare deserta se Ferrero, azionista di maggioranza del Doria, non dovesse essere presente. Dunque la partita decisiva si giocherebbe nella seconda convocazione in agenda lunedì 29 maggio. Non è escluso però un blitz domani di Barnaba, diventato a dicembre piccolo azionista della società.

In serata ci sarà poi la gara col Sassuolo che nulla può dire alla Sampdoria ormai retrocessa da settimane: sarà l'ultima sfida casalinga di una stagione drammatica dal punto di vista calcistico e societario e allora i tifosi hanno lanciato l'appello per un corteo a partire dalle 18.30 sotto la sede della Samp di Corte Lambruschini per chiedere ancora una volta a gran voce che venga garantito un futuro a una società che rischia altrimenti il fallimento. (ANSA).