Lista Sansa propone 'assemblee cittadine' su futuro Liguria

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - La Regione Liguria istituisca 'assemblee cittadine' a gettone e con sorteggio per far partecipare i cittadini alle decisioni politiche e introduca un 'bilancio partecipativo' per coinvolgere i giovani liguri nelle politiche pubbliche da seguire su modello di grandi città come Parigi e Milano: sono le proposte presentate dal gruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria in una mozione e un ordine del giorno per "favorire la partecipazione democratica".

"La partecipazione dei cittadini non toglie spazio alla politica, non la discredita, ma anzi fa in modo di coinvolgerli e farli sentire parte della comunità - rimarca il capogruppo Ferruccio Sansa -. La Liguria è ancora una delle poche Regioni italiane dove non c'è alcuna forma innovativa di partecipazione dei cittadini".

"Entrambi gli strumenti mirano a ricucire i rapporti tra la cittadinanza e le istituzioni facendo partecipare i cittadini ai processi decisionali - spiega la consigliera regionale Selena Candia -. I modelli da seguire a livello internazionale e nazionale sono numerosi: dalle assemblee cittadine per il clima in Francia, Germania e Danimarca, fino a quella sull'aborto organizzata in Irlanda, in Italia le città di Bologna e Milano hanno inaugurato assemblee cittadine a livello urbano sui grandi temi".

"La partecipazione oggi non è più garantita come quando c'erano i corpi sociali intermedi che funzionavano, quindi va rilanciata - evidenzia il consigliere regionale Roberto Centi -.

L'altra necessità è salvare le competenze, non stiamo dicendo che chiunque può dire qualsiasi cosa su tutto, però attraverso un sorteggio ben bilanciato di cittadini si potrebbero avere delle opinioni sulle grandi questioni, sarebbe uno strumento molto utile al governo di una Regione".

Le assemblee proposte dalla Lista Sansa verrebbero formate a tempo da cittadini estratti a sorte a livello regionale e comunale, come organi consultivi. Per incentivare la partecipazione dei cittadini dalla prossima settimana la Lista Sansa organizzerà consultazioni online come sorta di 'referendum consultivi' sui grandi temi che interessano la Liguria. (ANSA).