Liguria al terzo posto per efficacia comunicazione su social

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - La Liguria sale sul podio italiano e conquista il terzo posto, salendo di tre posizioni, nella classifica delle Regioni secondo il report di DeRev, società di comunicazione e strategia digitale che misura l'efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e TikTok delle Regioni italiane e dei presidenti. Il presidente della Regione Liguria Toti sale dall'ottavo al quarto posto, in relazione alle performance dei governatori. In particolare, la ricerca evidenzia il caso della Liguria, che ha anche un gruppo Telegram per dialogare con i cittadini. Sul fronte degli engagement la Liguria risulta la Regione migliore a livello nazionale (0,896%) con una community di 216.938 follower. Secondo il report di DeRev, la performance della Liguria deriva sostanzialmente dall'investimento comunicativo sulla piattaforma della generazione Z, Tik Tok. La Liguria risulta anche tra le più attive sulle altre piattaforme: in particolare su Facebook la Liguria, insieme alla Puglia e alla Sardegna, risulta particolarmente prolifica, avendo pubblicato nell'ultimo anno tra i 1.100 e i 1.600 post. La Liguria è inoltre tra le Regioni che postano di più su Intagram insieme a Puglia e Lombardia. La ricerca segnala inoltre la prestazione comunicativa della Liguria e della Sardegna in quanto uniche due Regioni a presidiare realmente TikTok: la Liguria spicca per impegno con 261 post pubblicati in un anno.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato - ha detto Toti - che premia un lavoro iniziato fin dal primo mandato e cresciuto negli anni, in cui abbiamo creato una redazione social, convinti del ruolo pubblico delle piattaforme, strumento fondamentale per comunicare in modo immediato, efficace e trasparente con i cittadini, come è emerso in modo dirompente durante la pandemia da Covid-19, le emergenze che abbiamo affrontato e le allerte meteo. Oggi stiamo proseguendo questo percorso, utilizzando i diversi canali social in modo mirato, a seconda dei contenuti, anche per le campagne informative legate, ad esempio, alla promozione del territorio in chiave turistica oppure alla prevenzione sui temi della salute". (ANSA).