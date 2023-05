Vela: Nove giorni di festa a Genova per la finale di Ocean race

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Via al conto alla rovescia per l'arrivo a Genova della Ocean Race, la regata transoceanica più famosa al mondo che per la prima volta in cinquant'anni di storia concluderà la propria gara in Italia nella città di Cristoforo Colombo il 24 giugno prossimo dopo il via da Alicante del 15 gennaio.

Le barche in gara sono partite da Newport e passeranno dalla Danimarca e dall'Olanda, dove sono attese per il 15 giugno, prima del finale a Genova, città che si prepara ad una settimana di festeggiamenti con l'evento "The Grand Finale" presentato oggi e che vedrà dal 24 giugno al 2 luglio presso l'Ocean live park nove giorni di manifestazioni, appuntamenti, musica, arte e intrattenimento per quella che sarà una vetrina unica per la città e per l'Italia. "Saremo in Olanda a salutare le barche per poi accoglierle di nuovo in una settimana che sarà storica - ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione - The Grand Finale darà una visione internazionale alla città e speriamo che possa essere un'attrazione turistica di tutto rispetto".

Di questo ne è fortemente convinto il sindaco Marco Bucci: "Sarà una grande festa del mare che avrà risonanza mondiale, è un evento che può essere definito l'Everest della vela. Ma sarà importantissimo per la ricaduta nei confronti della città con oltre un miliardo di contatti virtuali e reali e perché si parlerà di protezione degli oceani".

A margine della manifestazione il 27 giugno si terrà l'Ocean Summit, un evento che riunirà alcuni tra i massimi esperti ambientali al mondo per la firma di un decalogo con la Carta dei diritti degli oceani, che sarà poi presentata all'Onu. E l'1 e 2 luglio torneranno ad aprirsi ai visitatori i palazzi nobiliari patrimonio dell'Unesco. (ANSA).