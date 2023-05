Per l'ex cinema Nazionale di Molassana pronti 4 milioni

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - L'ex Cinema Teatro Nazionale di Molassana verrà ristrutturato. A darne notizie è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi durante l'assemblea pubblica che si è tenuta all'Auditorium di Molassana.

"Deve essere un luogo del territorio per il territorio - ha detto Piciocchi - sarà un polo di cultura attrattivo. Oggi parliamo di un progetto molto concreto, su cui vogliamo confrontarci per poi procedere alla rigenerazione dell'immobile, dopo anni di abbandono. Abbiamo individuato una fonte di finanziamento europeo per circa 4 milioni di euro che ci consentiranno, una volta arrivati a un progetto condiviso, di partire".

L'ex cinema è stato acquistato nel 2022 da Spim, la società immobiliare del comune di Genova che si è messa subito al lavoro per rendere l'immobile sicuro e pulito.

"Abbiamo fatto già un grande lavoro, intervenendo sulla pulizia degli interni che abbiamo trovato in una situazione di estremo degrado, dopo alluvioni e incendi che hanno fortemente ammalorato l'edificio-ha aggiunto Piciocchi-. Il rilancio dell'ex Cinema Nazionale è un progetto bandiera della nostra amministrazione che vuole portare poli culturali, fortemente identitari, in tutte le delegazioni. Sarà uno spazio flessibile rivolto soprattutto ai giovani per lo studio e per il coworking, uno spazio vissuto ogni giorno". (ANSA).