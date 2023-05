La Tosse conquista 25mila spettatori e lancia la nuova stagione

Circa venticinquemila spettatori hanno affollato le sale del Teatro della Tosse di Genova nei primi quattro mesi dell'anno. Un dato emerso nel corso della conferenza stampa di Emanuele Conte e Amedeo Romeo per illustrare la programmazione estiva e autunnale. "Abbiamo registrato un'affluenza al di sopra delle attese - dice il direttore artistico Romeo -. Anche gli spettacoli più difficili hanno goduto di una cornice di spettatori importante e questo ci incoraggia a proseguire così. Il nostro è un teatro con una impostazione culturale ben definita e il nostro pubblico è altrettanto individuato". Il nuovo cartellone ricalca un indirizzo che la Tosse ha collaudato da tempo: spettacoli di varia natura, in parte realizzati su palcoscenici tradizionali, in parte in location particolari in un rapporto diversificato con il pubblico. "Dal 5 al 9 luglio realizzeremo nel Parco di Villa Duchessa di Galliera "Orlando d'amore furioso" una rilettura dell'Ariosto da parte di Emanuele Conte - dice Romeo -. E sempre di Conte porteremo in quattro località (Arcola, Castelvecchio di Rocca Barbena, Civezza e Cuneo) "Shakespeare by night"". Lo spettacolo shakespeariano sarà dal 6 al 16 agosto ad Apricale una sede ormai storica per la programmazione estiva della Tosse.

Il lavoro sull'Orlando si inserisce nell'ambito delle iniziative per Genova capitale del libro, manifestazione per la quale in autunno (16-26 novembre) la Tosse produrrà "I nostri antenati" dedicato a Italo Calvino nel primo centenario della nascita: tre romanzi, tre spettacoli, tre sale per tre registi fortemente legati alla Tosse (Emanuele Conte, Giovanni Ortoleva e Laura Sicignano) in un percorso scenico a cura dello stesso Conte che permetterà al pubblico di vivere gli spazi dei Teatri di S'Agostino in modo del tutto nuovo ed inconsueto.

L'autunno segnerà alcuni ritorni dalla scena italiana, nella direzione di un teatro in profondo contatto con il pubblico, partecipato e partecipativo: tra i titoli sicuri "Every brilliant thing", regia di Fabrizio Arcuri con Filippo Nigro, "L'angelo della storia" di Teatro Sotterraneo e "Little boy" di Roberto Mercadini. (ANSA).