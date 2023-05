Depositi chimici,Tar rinvia a ottobre decisione su trasferimento

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - E' rinviata a ottobre la decisione del Tar Liguria sui cinque ricorsi presentati da operatori portuali e cittadini di Sampierdarena contro il progetto di dislocamento dei depositi chimici costieri di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena. Un rinvio di diversi mesi che, secondo le prime informazioni, sarebbe necessario ai giudici del tribunale amministrativo per esaminare in maniera approfondita le centinaia di pagine che compongono il dossier dei ricorsi.

Oltre al ricorso dei cittadini di Sampierdarena, supportato dall'associazione Officine Sampierdarenesi e dal municipio Centro Ovest, contro la scelta di Autorità portuale e Comune di Genova anche i gruppi Grimaldi, Saar e Sampierdarena Olii, Gavio e Campostano. Dunque oltre ai timori per la sicurezza dei quartieri, le società di shipping e logistica temono che lo sbarco dei depositi chimici al terminal San Giorgio possa avere ricadute negative su occupazione e operatività delle banchine.

