Bando per Piaggio Aero aperto fino al 12 giugno

"Il 3 maggio scorso è stata rilasciata l'autorizzazione per l'avvio della terza gara finalizzata alla cessione degli asset di Piaggio Aero e Piaggio Aviation - società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. In data 10 maggio scorso è stato pubblicato l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse. Il bando resta aperto fino al 12 giugno 2023". Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, rispondendo al question time in commissione Attività produttive a una interrogazione di Ilaria Cavo.

"Gli Uffici competenti del ministero seguiranno con attenzione la procedura selettiva, - ha assicurato Valentini - in modo da individuare l'offerta che meglio soddisfi i termini del bando, che assicuri solidità finanziaria e che proponga un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi, anche per non disperdere i risultati ottenuti dalla gestione dei Commissari nonché per garantire la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali di Piaggio Aerospace". (ANSA).