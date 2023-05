Pd denuncia, progetto diga Valle Argentina non è condiviso

"I sindaci e i cittadini della Valle Argentina nell'imperiese sono stati tenuti all'oscuro e hanno scoperto dalla stampa che il Ministero delle Infrastrutture sta stanziando 800 mila euro per il progetto di costruzione di una diga da 3-4 milioni di metri cubi d'acqua nella loro valle, un'opera calata dall'alto". Lo denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano che ha presentato un'interrogazione all'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone sul progetto della diga in Valle Argentina.

"Una parlamentare leghista, in un'intervista a un quotidiano locale, ha annunciato lo stanziamento senza che mai il progetto fosse discusso o condiviso con le amministrazioni locali, dimostrando di non conoscere le sensibilità e i bisogni del territorio - attacca Ioculano -. Il progetto, il cui iter approvativo, stando a quanto dichiarato dalla parlamentare, sembra anche piuttosto celere, è stato calato dall'alto senza alcuna partecipazione: l'opposto di come invece dovrebbe essere impostato lo sviluppo di un'opera, a maggior ragione quando è impattante".

L'assessore Giampedrone ha risposto: "Il progetto di fattibilità della diga è in mano al ministero. Fino ad ora Regione e Comuni non sono stati coinvolti perchè non era previsto. Auspico che appena ci sarà il parere si possa intervenire".

La denuncia del Pd è stata confermata dalla Regione che in una nota riferita al 'progetto di diga nella Valle Argentina', ha spiegato: "ad oggi l'iniziativa assunta dall'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale non ha visto coinvolta preventivamente Regione Liguria". Nella stessa nota, però, la Regione aggiunge: "In particolare, l'Autorità di Distretto ha inviato a Rivieracqua e per conoscenza a Regione Liguria la comunicazione del decreto del 12 aprile scorso con cui è stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, specificando che tale proposta è stata presentata dall'Autorità di Bacino al ministero delle Infrastrutture a dicembre dello scorso anno e individua Rivieracqua come soggetto attuatore della progettazione".