Crucioli, criteri poco chiari per nomine fatte dal sindaco Bucci

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - "Criteri poco chiari" nelle nomine fatte dal sindaco di Genova Marco Bucci. Lo denuncia in una nota il consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione. "Il sindaco ha nominato nel consiglio di indirizzo della fondazione Carige Piero Pongilione, in precedenza già nominato consigliere di Fondazione Casa America e dell'Istituto Giannina Gaslini nonché ex Presidente di Amiu, nonostante la commissione nomine del consiglio comunale avesse esplicitamente chiesto che prevalesse il rinnovamento e venisse adottato un criterio di rotazione affinché non venissero nominate sempre le stesse persone - denuncia Crucioli -. Inoltre la commissione aveva chiesto che, a parità di requisiti, fossero preferite candidature femminili".

"Il sindaco - conclude Crucioli -, tra tante candidature valide pervenute, ha scelto l'unico nome in grado di disattendere entrambi i requisiti posti dal consiglio comunale, evidentemente preferendo al rinnovamento un uomo della propria scuderia". (ANSA).