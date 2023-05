Cda Ansaldo E. approva bilancio e convoca assemblea per aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia ha approvato il progetto di bilancio separato della società e il bilancio consolidato del Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per il 19 giugno (il 26 giugno in seconda) in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio e in sede straordinaria per deliberare in ordine alla proposta di aumento del capitale pari 580 milioni. L'operazione, spiega una nota dell'azienda, sarà fatta in forma scindibile, mediante emissione di 1.817.839.905 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), a un prezzo di emissione per azione di euro 0,31906, da offrire in opzione ai soci entro il 30 aprile 2024 e di annullamento di n. 11.250 azioni proprie senza corrispondente riduzione del capitale sociale.

Il Cda ha anche preso atto "della sottoscrizione con le banche finanziatrici degli accordi di estensione al 2027 dei finanziamenti a medio-lungo termine (Term Loan e Revolving Credit Facility) e della sottoscrizione della nuova linea di credito assistita dalla garanzia Sace l'ammontare complessivo di linee per cassa a disposizione della società rimane pari a 450 milioni di euro complessivi" ed ha preso atto "dell'estensione al 2027 della linea di credito per l'emissione di garanzie commerciali a supporto del Piano".

Per quanto riguarda il bilancio, sono stati raccolti nuovi ordini per 898,4 milioni di euro, raggiungendo così i 4.1 miliardi di euro di portafoglio ordini complessivi; i ricavi si sono attestati a 1.237 milioni di euro in calo di 253,9 milioni rispetto all'anno precedente; 'Ebitda è risultato negativo per 46,1 milioni di euro (-206,5 milioni rispetto all'anno precedente); il risultato netto è stato negativo per 559 milioni di euro (-583,3 milioni rispetto all'anno precedente), anche a seguito di una revisione al ribasso per 390 milioni di euro del valore degli asset intangibili detenuti; l'indebitamento netto è pari a 1.048 milioni di euro, in aumento di 193,3 milioni rispetto all'anno precedente. (ANSA).