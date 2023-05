Auto contro albero a Busalla, muore 29enne

(ANSA) - BUSALLA, 23 MAG - È morto il 29enne che la scorsa notte è finito con la sua auto contro un albero in via Milite Ignoto a Busalla. La vittima si chiamava Mattia Pusceddu.Trasportato in condizioni gravissime al San Martino, dopo essere stato rianimato e stabilizzato, è morto subito dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto, oltre al 118 con l'automedica, sono intervenuti i carabinieri per le indagini e i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere accartocciate dell'auto. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati chiesti anche gli esami tossicologici. I carabinieri ipotizzano che il giovane possa aver perso il controllo dell'auto a causa dell'alta velocità. (ANSA).