Anche D'Alema a intitolazione giardini Savona a Berlinguer

Questa mattina a Savona un'area dei giardini pubblici del Prolungamento è stata intitolata a Enrico Berlinguer. La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Savona e dalla Fondazione Centofiori, su proposta dell'Associazione Enrico Berlinguer: "L'idea è nata due anni fa - spiega il presidente Ugo Sposetti - in preparazione delle iniziative per i 100 anni dalla sua nascita. Il Covid e altre esigenze nazionali ci hanno fatti arrivare a oggi". "Quella di Berlinguer è una figura che è ancora viva nella nostra città - commenta il sindaco Marco Russo - perché ha lasciato una traccia importante ed è stato un riferimento essenziale in un momento storico delicato; una figura che ci insegna ancora oggi cose che ci possono essere utili per guardare al futuro".

Nel parco è stata apposta una targa che ricorda il politico morto nel 1984 ed è stato piantato un albero in sua memoria.

All'intitolazione era presente anche l'ex segretario Massimo D'Alema: "E' interessante che una parte dell'opinione pubblica si volga a ripensare al passato in modo meno sommario di quanto non avveniva fino a qualche tempo fa - ha detto -. E' un segno, forse, che alcuni valori devono essere riguadagnati e riproposti. Nella sinistra di oggi ritorna il problema di ricostruire una visione critica della società e della scena capitalistica, non alimentata dal 'mito della rivoluzione' ma sorretta dalla volontà di correggere disuguaglianze e giustizie.

Berlinguer visse in modo molto vivo questa esigenza, specie nel momento in cui lui stesso si rese conto che le ragioni fondative del Pci, cioè la Rivoluzione d'Ottobre, avevano perso la loro forza e il loro significato". (ANSA).