Alassio, la giunta Melgrati-quater è a trazione FdI

Giunta a trazione Fratelli d'Italia ad Alassio per il quarto mandato a sindaco di Marco Melgrati. L'esponente di Forza Italia ha scelto di conferire le deleghe ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Come vicesindaco è stato confermato il più votato di tutti, Angelo Galtieri, già numero due nella passata amministrazione e sindaco facente funzione nel periodo in cui Melgrati fu sospeso per effetto della legge Severino dopo essere stato condannato nell'ambito del cosiddetto processo "spese pazze" in Regione Liguria. Per lui le deleghe a Turismo, Ambiente e Sanità.

Galtieri ha aderito al partito di Giorgia Meloni negli scorsi mesi, un gesto che ha dato origine anche a qualche polemica data la sua storica affiliazione all'Anpi.

Due degli altri 4 assessori sono ugualmente in quota FdI: si tratta di Rocco Invernizzi (Lavori Pubblici) e Franca Giannotta (Urbanistica e Commercio). Civici invece gli ultimi due assessori, Loretta Zavaroni (Politiche Sociali) e Patrizia Mordente (Bilancio).

Rimane fuori dalla giunta la Lega, che però otterrà presumibilmente il ruolo di presidente del Consiglio comunale: in pole c'è Roberta Zucchinetti (a cui sono già state assegnate le deleghe a Sport e Politiche Giovanili).