Vasco Rossi, Don Gallo creava ponti e non muri

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - "Don Gallo era speciale e la sua energia era veramente contagiosa, aveva quella genovesità che crea ponti e non muri" così Vasco Rossi in una storia su Instagram ha voluto ricordare il prete di strada genovese nel decennale della sua scomparsa.

Vasco ha poi raccontato un episodio che lo colpì molto.

"Questo lo notai subito al primo giorno che ci incontrammo e diventammo subito amici. Eravamo al teatro Carlo Felice di Genova per una serata in onore di Fabrizio de Andrè, lui arrivò con gli invitati d'onore e con i suoi "ultimi" sparsi nelle prime file, quella sera cantare 'amico fragile' davanti anche a loro per me è stata una cosa straordinaria".

Il cantante di Zocca ha poi voluto sottolineare il lavoro della Comunità di Don Gallo. "Sono passati dieci anni dalla morte di Don Gallo e a Genova la sua comunità San Benedetto al Porto resiste e tiene alti i propri valori. Sono sempre stato a favore e ho sempre appoggiato l'idea delle comunità aperte, quelle che lasciano all'individuo la possibilità di scegliere se andare o restare e il non giudizio, che dà a chiunque e sempre la possibilità di riscatto" prima di chiudere il videomessaggio con un "W Don Gallo". (ANSA).