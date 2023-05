Il presidente della Cei ricorda don Gallo citando De Andrè

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - "In quei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi" ha portato tanta luce di passione e di amore, ha insegnato a non giudicare e condannare ma a capire e cercare "fino in fondo" perché sono figli e vittime di questo mondo". Con queste parole, citando la canzone "Città Vecchia" di De Andrè, il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, ricorda Don Gallo a dieci anni dalla morte, in un messaggio all'arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca e alla Comunità di San Benedetto al porto fondata dal sacerdote genovese. (ANSA).