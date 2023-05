Genova BeDesign week dedicata a energia reale e umana

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - L'energia sarà Il tema della Genova BeDesign Week in programma dal 24 al 28 maggio nel distretto del Design, energia progettuale, umana e creativa ma anche quella reale, erogata da una ventina di 20 colonnine, il cui progetto sarà presentato nel corso dell'evento, che presto verranno posizionate nelle aree di maggior passaggio e che, oltre a fornire informazioni sugli eventi permetteranno di ricaricare il proprio cellulare. Questa un'edizione si presenta forte di oltre 130 eventi culturali con 8 mostre, trenta momenti musicali 20 conferenze e talk e 80 appuntamenti dentro e fuori dal distretto con l'adesione di oltre 110 espositori tra aziende e designer, quasi la metà under 40 che esporranno in 98 spazi espositivi .

"In questa quarta edizione abbiamo ottenuto un risultato veramente importante - ha detto Elisabetta Rossetti, presidente del Distretto del Design - con 98 punti espositivi dove 110 aziende e designer, locali e nazionali, potranno esporre i lavori". Tra le novità di questa edizione l'espansione delle iniziative anche fuori dal perimetro del distretto e il lancio del 'Genoa Design Award' riservato al miglior progetto di segnaletica informativa del Centro Storico che avrà al suo interno anche il 'Paolo Odone Special Award', premio speciale riservato al miglior progetto per la rigenerazione di un'area della parte antica: Odone ha sempre creduto nei giovani e nel nostro progetto sostenendo il modello di una città più vivibile - continua Rossetti - e ci è sembrato naturale dedicargli un riconoscimento permanente per onorarne la memoria e rafforzare l'esempio di sviluppo di città a cui ha sempre fatto riferimento". L'evento ha raccolto, già dalla prima edizione, l'appoggio di istituzioni e associazioni del territorio dalla Camera di Commercio a Confcommercio a Confindustria Nautica, da Regione Liguria a Comune di Genova. "Il sostegno non solo all'evento, ma più in generale al distretto del Design rientra anche all'interno del Piano Caruggi - ha ricordato Paola Bordilli, assessore al Commercio - e ha visto nascere negli anni una serie di nuove realtà legate proprio al design". (ANSA).