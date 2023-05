Radrizzani a Bogliasco, "L'acquisto della Samp? Speriamo"

Accelera Andrea Radrizzani per l'acquisto della Sampdoria: in tarda mattinata è arrivato al centro sportivo di Bogliasco col socio Matteo Manfredi dove lo aspettava il dirigente blucerchiato Alberto Bosco, componente del consiglio di amministrazione della società ligure.

Il proprietario del Leeds nei giorni scorsi aveva presentato un'offerta per l'acquisizione del club: ""Speriamo, incrociamo le dita", ha detto a Sky Sport. Nel pomeriggio andrà allo stadio Luigi Ferraris dove dovrebbe incontrare l'avvocato Antonio Romei, anche lui rappresentante del Cda blucerchiato.

Radrizzani insieme a Manfredi hanno messo sul piatto 55 milioni per garantire la sopravvivenza del club e altri 20 per rafforzare la squadra. Ormai è diventata una corsa a due per l'acquisto della Samp, insieme a Radrizzani c'è anche il finanziere Alessandro Barnaba del fondo Merlyn che offre 35 milioni per l'aumento di capitale più altri 50 per i debiti e il potenziamento della squadra. (ANSA).