Al Mu.Ma. di Genova torna 'Incontri in blu'

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - "Il filo conduttore è il mare visto attraverso il racconto di personaggi e storie che sono fuori dall'ordinario". Fabio Pozzo, giornalista, scrittore e ideatore dell'evento, racconta così "Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare", la rassegna che è arrivata alla sua quinta edizione e che propone 5 incontri, da maggio a novembre, con personaggi legati al mare. Palcoscenico della rassegna il Galata Museo del mare. "Si inizia il 27 maggio con Sir Robin Knox-Johnston, una leggenda della vela: il primo uomo che ha navigato il mondo in solitaria non stop. Il 10 giugno avremo Francesca e Rachele Fogar che ci aiuteranno a ricordare Ambrogio, anche nella parte forse meno conosciuta. Ma tra le novità di questa edizione c'è anche il fatto che per uno degli appuntamenti, quello con il Ceo di Sanlorenzo, secondo produttore al mondo di maxi yacht, Massimo Perotti, in programma il 21 settembre, ci sposteremo al Salone Nautico. Avremo poi il 10 ottobre, nell'ambito della Shipping Week, Costanza Musso, Ad del Gruppo Grendi, infine, il 18 novembre, Chiara Obino, una delle 5 donne al mondo che scendono in apnea sotto i 100 metri, medico e mamma, che ci racconterà come vivere tre vite in una".

La rassegna è stata voluta da Comune di Genova, Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, e da Genova Cultura. (ANSA).