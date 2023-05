Yacht & Garden compie 15 anni e supera i 10mila visitatori

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Grande successo per la quindicesima edizione di Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, che si è tenuta al Marina Genova.

Oltre 10.000 i visitatori con più di 150 espositori qualificati provenienti da tutta Italia, 40 gli eventi collaterali dedicati alla cultura del verde e del mare e 25 le barche d'epoca per il primo Classic Boat Show.

Da venerdì 19 a domenica 21 tra i moli e le banchine di Marina Genova, gli appassionati di mare, natura e giardinaggio hanno potuto scoprire piante, fiori ed essenze adatti al giardino mediterraneo e tante proposte per acquisti green. Per l'occasione, al Marina sono state inoltre ormeggiate imbarcazioni classiche e d'epoca, a vela e a motore, di particolare prestigio, anche con l'apporto della Marina Militare, con le sue imbarcazioni e i suoi corpi speciali.

"Yacht & Garden ha traguardato la quindicesima edizione unendo due manifestazioni in una: la mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo e il primo Classic Boat Show, che ha portato nel nostro porto straordinarie barche d'epoca, come lo yawl bermudiano Barbara, che proprio qui ha festeggiato i suoi 100 anni, e prestigiosi e antichi modelli navali, tra cui il Bucintoro, riproduzione della nave d'oro del Doge di Venezia, tra i più alti esempi di arte e modellismo - commenta Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Marina Genova. - Grazie alla partecipazione e allo stretto legame con le maggiori istituzioni culturali della città, che continuano ad assicurarci la loro preziosa e significativa presenza, il nostro Marina si conferma luogo di incontro vivo e accogliente per il territorio". (ANSA).