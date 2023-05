Ventenne aggredisce 4 ragazzi fuori da una discoteca, arrestata

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Ha colpito con pugni e coltellate fuori da una discoteca di Sampierdarena quattro giovani provocando loro ferite guaribili in pochi giorni e ha anche cercato di aggredire i poliziotti. Per questo una 20enne di origine marocchina è stata arrestata questa notte dalla polizia.

I fatti si sono verificati tra via Carzino e via Cantore. Sul posto sono arrivate le volanti dell'upg e del commissariato di Cornigliano. I giovani (due ragazze e due maschi), colpiti apparentemente senza una ragione, hanno riportato lesioni guaribili in pochi giorni: il più grave è un 26enne che è stato accoltellato con due fendenti al braccio destro e alla mano con una prognosi di 10 giorni.

La ragazza all'arrivo della polizia aveva nascosto il coltello a doppia lama nella parte posteriore degli slip e quando due dei poliziotti intervenuti la stavano accompagnando sulla volante per portarla in questura con la mano libera lo ha tirato fuori minacciando gli agenti prima di essere definitivamente bloccata. La 20enne arrestata ha diversi precedenti e secondo alcuni testimoni era in compagnia di una ragazza fuggita dopo aggredito, sempre fuori dal locale, un'altra giovane. (ANSA).