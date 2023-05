Pallanuoto e basket promuoveranno logo "LaMiaLiguria"

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Il logo "LaMiaLiguria" sarà promosso da cinque società sportive: la squadra femminile di pallacanestro Cestistica Spezzina, la squadra maschile di pallanuoto Rari Nantes Sori, la squadra maschile di pallanuoto della Pro Recco, la squadra femminile di pallanuoto del Bogliasco 1951 e la squadra maschile di pallanuoto dello Sporting Club Quinto.

E' il risultato del bando regionale che prevedeva la presentazione di un progetto promozionale del territorio per il tramite di associazioni o società sportive dilettantistiche partecipanti a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale e internazionale, al di fuori del calcio già interessato da un precedente bando.

"Lo sport rappresenta uno straordinario mezzo per far conoscere sempre di più la bellezza della Liguria a livello nazionale e internazionale - ha dichiarato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria -. Dopo l'attività di promozione avviata con le squadre di calcio, oggi diamo il via a quella dedicata agli altri sport, non meno importanti, come pallacanestro e pallanuoto: quest'ultima, in particolare, è davvero sinonimo di Liguria, e vede sul nostro territorio società che portano il nome della nostra regione non solo in giro per l'Italia, ma nel mondo. Questa iniziativa rientra nel più ampio piano di promozione e valorizzazione del nostro territorio che, numeri alla mano, sta contribuendo a portare a numeri turistici straordinari, anno dopo anno".

Diverse le azioni di promozione che le società, attraverso i progetti presentati, si impegnano a portare avanti. Tra cui l'inserimento sul proprio sito web del logo 'LaMiaLiguria' per la durata della convenzione; l'inserimento nell'abbigliamento da gioco del logo 'LaMiaLiguria'; diffusione di iniziative promozionali del territorio ligure attraverso i propri social media e realizzazione di materiale audio, video, fotografico pubblicato sui medesimi, nonché tramite canali tv, radio e stampa.

Le campagne promozionali avranno una durata minima di sei mesi, anche non consecutivi, dovendosi comunque concludere non oltre il termine del 31 dicembre 2023 (ANSA).