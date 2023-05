Cercano un portafogli rubato ma trovano piantagione di cannabis

(ANSA) - ALBISOLA SUPERIORE, 21 MAG - Cercavano un portafogli rubato ma hanno trovato una piccola piantagione di cannabis. E' successo ai Carabinieri della stazione di Savona che hanno denunciato per furto aggravato e produzione di sostanze stupefacenti un giovane di Albisola Superiore.

I militari dell'arma durante un'indagine per il furto di un portafogli commesso ai danni di una donna dovevano eseguire una perquisizione nell'abitazione di un giovane sospettato di essere il responsabile del furto ma arrivati davanti alla casa del ragazzo hanno percepito l'odore delle piante di cannabis, un odore talmente forte che, una volta entrati hanno faticato a proseguire la perquisizione.

Nel bagno i carabinieri hanno trovato tre vasi con tre piante di cannabis alte circa un metro l'una, con molte infiorescenze e un rudimentale impianto di illuminazione fluorescente e di ventilazione ma non il portafogli rubato. (ANSA).