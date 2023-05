Calcio: Sampdoria, settimana decisiva per il futuro club

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Andrea Radrizzani col socio Matteo Manfredi, proprietari del Leeds, hanno lanciato l'assalto per la Sampdoria ma Alessandro Barnaba non molla.

È una settimana decisiva dove tutto può succedere con la prima assemblea degli azionisti il 26 maggio mentre la seconda sarà il 29 con Barnaba, piccolo azionista della Sampdoria, che punterà all'aumento di capitale per diventare azionista di maggioranza: Massimo Ferrero potrebbe dare il via libera ma nel caso dicesse no o non votare potrebbe essere applicato l'articolo 120 bis del codice della crisi di impresa che permetterebbe di bypassare Ferrero.

Barnaba, proprietario di Merlyn, sta lavorando con la società e i creditori (compreso Sace) sull' attuale offerta che ha presentato: 35 milioni più ulteriori 50 milioni di euro. Se c'è da limare qualcosa Barnaba è disponibile ma solo se vi fosse la volontà di tutti (CdA e creditori) di arrivare ad un accordo di ristrutturazione.

Un'operazione che vede l'appoggio dell'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone che da tempo ha pubblicamente sposato e apprezzato il progetto. E adesso Barnaba si aspetta una risposta da parte del Consiglio di amministrazione dalla società blucerchiata. (ANSA).