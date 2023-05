Spezia, domani a Lecce una sfida che vale la salvezza

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 MAG - Un occhio ad Atalanta-Verona di sabato pomeriggio e poi la testa dentro Lecce-Spezia di domenica a pranzo. Il risultato della sfida del Gewiss Stadium rischia di incidere sullo scontro diretto salvezza di Via del Mare per gli aquilotti di mister Semplici: una vittoria degli ospiti lascerebbe un solo risultato contro i salentini, ovvero la vittoria, per potersi presentare agli ultimi 180 minuti con ancora qualche chance di salvezza diretta.

Con questa prospettiva i bianchi sono partiti in charter per la Puglia, dove troveranno ad accompagnarli circa 300 tifosi mossi dall'entusiasmo per la brillante vittoria contro il Milan.

Una sorta di spareggio anticipato quello contro la squadra di Baroni, che a febbraio sembrava poter veleggiare tranquilla in porto, ma poi ha trovato solo 5 punti in dodici partite. Lo Spezia dal canto suo ne ha fatti 11 nelle stesse giornate, sbattendo sui pali e dovendo gestire un numero impressionante di infortunati. Sono tuttora otto, ultimo ad aggiungersi il difensore Caldara fermato per un problema ad una caviglia.

Lo stesso club di Platek sperava di non dover soffrire fino all'ultima giornata per avere la conferma della categoria e ha avviato una serie di investimenti importanti per consolidare il club in massima serie nei prossimi anni, non solo in sede di calciomercato.

Tra le altre cose sono pronti a partire i lavori per rendere lo stadio Picco adeguato alla serie A, senza più bisogno di deroghe, grazie al rifacimento della tribuna. Maggiore capienza, nuovi spogliatoi, area media, postazioni tv, hospitality, sky box e field box per un impegno economico diretto della proprietà americana di circa 10 milioni di euro.

Lo Spezia Calcio si è anche aggiudicato di recente la gestione del centro sportivo di Follo per nove anni e attende la costruzione degli argini sul fiume Vara da parte della Regione Liguria per farne la sede della prima squadra e della Primavera.

La salvezza è dunque un passaggio fondamentale per continuare a crescere. Lo sa anche il tecnico Semplici, che in caso di permanenza in serie A vedrebbe il suo contratto rinnovarsi automaticamente fino al 2025. (ANSA).