Serie A: Milan-Sampdoria 5-1

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Milan batte Sampdoria 5-1 nell'ultima partita di Serie A giocata oggi. Queste le reti: nel pt 9' Leao, 20' Quagliarella, 23' e 28' (rigore) Giroud; nel st 18' Brahim Diaz, 23' Giroud. Per il francese è la prima tripletta da quando gioca in Italia. Il Milan ha ora 64 punti in classifica, ed è quinto a -1 dalla Lazio. (ANSA).