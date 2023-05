Morì schiacciato da tubi, procura chiede archiviazione

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - La procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per la morte di Carlo Manca, operaio sardo di 48 anni schiacciato da un grosso tubo nel deposito di oli minerali Sigemi a San Quirico nel novembre 2021.

L'uomo, secondo la ricostruzione dell'incidente, stava lavorando alla movimentazione dei tubi quando uno è caduto dal cavalletto travolgendolo. Manca, che indossava il casco, stava sganciando i tubi, grandi circa 10 metri, dalle cinghie dopo che la gru li aveva appoggiati sul cavalletto, quando uno è scivolato colpendolo.

Dalle indagini fatte dagli ispettori della Asl3 non ci sarebbero responsabilità del datore di lavoro, del capo cantiere o del manovratore della gru. Per questo il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha chiesto l'archiviazione. I familiari dell'operaio si sono opposti e i primi di luglio è prevista l'udienza di discussione davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere se accogliere la richiesta della procura o se disporre altri approfondimenti. (ANSA).