Voltri protesta contro i cassoni per la diga davanti municipio

"No cassoni, basta servitù" e "Il ponente difende il suo mare" sono alcuni degli striscioni portati dai comitati davanti alla sede del municipio a Voltri. A breve inizierà la seduta del consiglio dedicata ai piani di sviluppo del porto e a cui partecipano anche il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Anche questa volta solo pochi cittadini sono stati ammessi nella ridotta ala della sala consiliare destinata al pubblico.

Il tema più caldo all'ordine del giorno è quello della fabbrica dei cassoni della nuova diga. I cittadini sperano che dalla seduta di oggi arrivi la conferma che saranno realizzati a Vado Ligure e non al terminal di Pra'.

Pioggia, problemi di viabilità e concomitanza con la partita del Genoa hanno ridotto, almeno al momento, la presenza dei comitati rispetto all'appuntamento del gennaio scorso. In piazza comunque un centinaio di persone. (ANSA).