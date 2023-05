Trovato vivo l'uomo disperso in un bosco a Busalla

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - E' stato trovato nel primo pomeriggio in discrete condizioni di salute nonostante una notte trascorsa all'addiaccio nel bosco e affidato alle cure dei medici del 118 l'uomo di 86 anni scomparso ieri sera in località Costalovaia a Busalla Genova).

L'uomo era in un canalone dove ha trascorso la notte. La squadra dei vigili del fuoco di Busalla, gli specialisti Saf (speleo, alpino, fluviale) e il soccorso alpino hanno approntato una manovra di calata e recupero in due tratte di circa 60 metri ciascuna, portando sulle spalle una speciale barella da montagna per recuperarlo. (ANSA).