Regione a ambientalisti, nostri vincoli più restrittivi

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Regione Liguria "respinge con forza al mittente ogni accusa di scarsa attenzione o prudenza rispetto al rischio idrogeologico sul territorio e ritiene del tutto fuorviante e strumentale qualsiasi paragone o accostamento tra quanto sta drammaticamente succedendo in Emilia Romagna e la nuova disciplina adottata dalla Giunta e ora all'esame del Consiglio". Lo si legge in una nota in risposta alle associazioni ambientaliste preoccupate per un provvedimento che secondo loro apre a nuovo cemento in alcune aree esondabili.

"Il regolamento - sostiene invece la Regione - prevede l'introduzione di nuovi vincoli per le costruzioni, secondo criteri ancora più restrittivi non solo rispetto a quanto in vigore fino a oggi, ad esempio per quanto riguarda i servizi essenziali come scuole, ospedali e centri di protezione civile, ma anche rispetto a quelli in vigore in altre Regioni".

La Regione ammette che "sono consentiti solo alcuni interventi in specifiche e definite condizioni costruttive, così da non mettere in alcun modo a rischio la pubblica incolumità o causare danni a beni pubblici o privati". Ma aggiunge: "La possibilità di intervenire in aree esondabili non viene in alcun modo introdotta con il nuovo regolamento", "era prevista nei piani vigenti". Le nuove norme "oltre a introdurre nuovi vincoli e disposizioni più stringenti, prevedono che ogni intervento debba essere realizzato in condizione di gestione del rischio".

"Le aree a 'minore pericolosità'", "già presenti nelle norme", vengono indicate dopo "studi idraulici degli enti pubblici e validati da Regione e Autorità di bacino".

"La Liguria è considerata un modello per l'efficienza del sistema di Protezione civile e difesa del suolo - afferma l'assessore Giampedrone - su cui abbiamo investito risorse senza precedenti". "Non accettiamo lezioni" da chi si esprime in base a articoli di stampa o della strumentalizzazione politica". Il piano della Giunta, infine, "è già stato validato dall'Autorità di bacino, senza prescrizioni o segnalazioni". (ANSA).