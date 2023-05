La storica medaglia di Giovanni De Prà torna sotto la Nord

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - L'ultima gara di campionato del Genoa sarà anticipata dalla cerimonia di interramento della fedele copia in argento placcato della speciale medaglia commemorativa appartenuta a Giovanni De Prà. Il portiere simbolo della Nazionale italiana e del Genoa dal 1921 al 1933 con cui vinse i campionati 1922-23 e 1923-24. La medaglia originale venne smarrita durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Ferraris per Italia '90 e mai più ritrovata. De Prà ricevette la medaglia solo nel 1971 in quanto avverso al regime fascista che le medaglie le consegnò ai giocatori che conquistarono il bronzo alle olimpiadi di Amsterdam del 1928. La mozione per rinnovare l'omaggio a De Prà è stata presentata dal consigliere Angiolo Veroli e votata all'unanimità durante il Consiglio comunale del 7 marzo scorso.

"La cerimonia di oggi è la bellissima conclusione di un percorso che l'amministrazione comunale ha avviato con la famiglia, la società del Genoa e le istituzioni del calcio. Un lavoro svolto con passione che vuole onorare un atleta i cui esempi meritano di essere ricordati e tramandati alle generazioni future" ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi che parteciperà alla manifestazione di questa sera assieme al presidente del Genoa Alberto Zangrillo e al dg Flavio Ricciardella mentre per la famiglia De Prà ci saranno Antonio, Silvia e Luca che è preparatore tecnico della Primavera del Genoa e responsabile area scouting portieri del settore giovanile del club.

L'esatta riproduzione della medaglia originale è stata resa possibile dall'interessamento dell'esperto numismatico Guido Lavagna del Little Club Genoa "De Prà" con la collaborazione degli eredi di De Prà (attuali proprietari), del Genoa e della Figc. La medaglia come nel 1979 verrà sotterrata nelle adiacenze della porta vicina alla Gradinata Nord.

"Proviamo un sentimento di commozione all'idea di poter celebrare, nei festeggiamenti per il ritorno in Serie A, anche la figura di un uomo e di un'autentica leggenda, simbolo della nostra storia e delle nostre tradizioni" ha aggiunto il presidente Zangrillo. (ANSA).