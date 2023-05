Donne e carcere, a Pontedecimo 43 posti e 77 detenute

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - La casa circondariale di Genova Pontedecimo, l'unico istituto di pena della Liguria che ospita la sezione femminile, su una capienza massima di 43 posti attualmente ospita 77 donne. Di queste, praticamente la metà, ovvero 34 sono straniere. Il dato emerge dal Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, realizzato dall'associazione Antigone. Alla presentazione del dossier, che si è tenuta a Genova, hanno partecipato Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone e curatrice del rapporto e Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

Dai dati emerge che tra le detenute presenti 48 sono condannate in via definitiva, una è in semilibertà e un'altra è autorizzata al lavoro esterno. All'interno della struttura sono 20 le donne che lavorano per l'amministrazione penitenziaria e cinque quelle per datori di lavoro esterni. L'istituto, che è stato aperto nel 1991, ha anche due sezioni maschili i cosiddetti reparti protetti per i condannati per reati sessuali. Al 30 aprile, l'intero istituto a fronte di una capienza 96 persone ne ospitava 160. Tra i problemi riscontrati, oltre al sovraffollamento vi è la carenza di personale soprattutto quello sanitario ed educativo. Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, delle 142 unità previste in organico ce ne sono 125. Dal dossier emerge come il medico non sia presente 24 ore su 24, ma solo dalle 8 alle 20 e il sabato mezza giornata. All'interno del carcere è presente un nido per i bambini delle detenute, ma attualmente non ce ne sono. (ANSA).