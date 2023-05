Coppia muore per intossicazione da monossido carbonio

(ANSA) - DOLCEACQUA, 19 MAG - Due coniugi tedeschi, di 52 e 53 anni, sono stati trovati morti in una abitazione di Dolceacqua (Imperia). Secondo i primi accertamenti i due sarebbero morti per intossicazione da monossido di carbonio, che, secondo i soccorritori, si sarebbe sviluppato a causa del malfunzionamento della caldaia. La coppia viveva in una abitazione lungo la provinciale 70 in località Arcagna. A dare l'allarme sono stati alucni vicini che da tempo non vedevano la coppia. Sul posto, oltre al personale sanitario e i carabinieri, anche il medico legale (ANSA).