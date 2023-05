Carabinieri sequestrano pistole, coltelli, taser e machete

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Avevano in casa una pistola semiautomatica rubata, due revolver e 14 pallottole, oltre a cinquanta grammi di cocaina e un etto di sostanza da taglio. Il piccolo arsenale è stato scoperto dai carabinieri del comando provinciale di Genova nel corso di un controllo straordinario del territorio. I militari hanno arrestato due ragazzi di 20 anni per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Sono in corso accertamenti per capire se le armi siano state usate di recente.

Sempre nel corso dei controlli sono state denunciate tre persone per porto abusivo di armi. Si tratta di uno studente genovese di 20 anni che controllato in piazza Gaggero è stato trovato con un taser, di un uomo di 30 anni fermato per un controllo alla stazione di Sestri Levante e trovato con un machete e un 50enne per minaccia aggravata e possesso di armi od oggetti atti ad offendere che ha minacciato con un coltello un uomo di 45 anni in via Vezzani, per motivi di viabilità. (ANSA).