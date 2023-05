Calcio: Semplici, a Lecce stessa attenzione che col Milan

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 MAG - "Stamattina ho ribadito alla squadra che non abbiamo fatto niente. La vittoria contro il Milan ci rilancia ed è stata bellissima per noi e per i nostri tifosi, ma a Lecce ci vorrà la stessa attenzione e cattiveria.

Sappiamo di affrontare una squadra di valore in uno stadio pieno". Lo ha detto Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, in vista della sfida salvezza del Via del Mare che andrà in scena domenica alle 12.30. Liguri terzultimi a due punti di distanza dai salentini, di fronte due tecnico, Semplici e Baroni, che da piccoli abitavano nella stessa via del paese fiorentino di Tavarnuzze. Semplici che in settimana ha provato sia il 4-3-3 che il 3-5-2.

"La squadra li conosce entrambi e stiamo valutando per domenica come schierarci. Decisione che prenderò all'ultimo momento". Shomurodov al fianco di Nzola era sulla carta la coppia titolare dopo gennaio, ma per un motivo o per l'altro non si è ancora praticamente mai vista. "E' un'ipotesi in caso di 3-5-2, anche a seconda dei giocatori a disposizione. Tra gli infortunati si è aggiunto Caldara, che già durante il riscaldamento contro il Milan aveva accusato un problema a una caviglia. Bastoni non è recuperato. Zurkowski si è allenato senza problemi, mentre Agudelo ha lavorato con noi da ieri".

Una vittoria, da una parte o dall'altra, sarebbe probabilmente decisiva ma sulla quota salvezza preferisce non sbilanciarsi. "E' inutile pensarci, bisognerà affrontare ogni partita con il massimo impegno e determinazione. Non possiamo permetterci di perdere una categoria che questa società ha lottato tanto per raggiungere". (ANSA).