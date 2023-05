Assicuratore denunciato per false polizze a Sanremo

Un agente assicurativo sanremese di 56 anni, accusato di aver stipulato almeno otto falsi contratti assicurativi è stato denunciato dai carabinieri per truffa e appropriazione indebita. L'indagine ha preso le mosse da un controllo nel corso del quale i militari stavano per contestare a un utente della strada la mancata copertura assicurativa del veicolo, con quest'ultimo che, invece, sosteneva di aver regolarmente pagato la copertura e di poterlo confermare contattando direttamente il proprio agente assicurativo di fiducia per chiarire il disguido.

Nei giorni scorsi altri utenti erano incappati in analoghi problemi, in seguito a piccoli sinistri non coperti dall'assicurazione. E' così emerso che almeno otto persone sono state truffate dallo stesso agente "di fiducia", che intascava i premi per conto della compagnia assicurativa senza fornire la conseguente copertura. Si presume, che fino ad oggi si sia trattenuto circa quarantamila euro. (ANSA).