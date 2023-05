Una nuova palestra per la Sportiva Sturla, è 'firmata' Asef

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - E' stata inaugurata la palestra della società Sportiva Sturla, a Genova, dedicata in particolare agli atleti del nuoto per salvamento, realizzata grazie al contributo della società di onoranze funebri Asef. ''Il nuoto per salvamento è la trasposizione atletica dell'attività del guardaspiaggia, nella sua accezione più alta - commentano Maurizio Barabino e Franco Rossetti, amministratore unico e dirigente amministrativo di Asef - e prevede prove in piscina e in acque aperte''.

Massimiliano Omero, segretario della Sportiva Sturla e responsabile del settore salvamento evidenzia: ''Siamo molto grati ad Asef per il sostegno e la fiducia riposta nella nostra centenaria società, duramente colpita nel 2018 da una violenta mareggiata che lesionò le nostre strutture. La Sportiva Sturla è un punto di riferimento per tutto il levante cittadino e oggi conta circa 250 atleti iscritti nei tre settori di nuoto, pallanuoto e nuoto per salvamento, ha una storia di successi nazionali ed internazionali in ognuna di queste discipline, compresi anche i tuffi ed il nuoto sincronizzato''. (ANSA).