Operaio travolto in porto, indagine su violazione delle norme di sicurezza

La zona dove è avvenuto l'incidente al terminal portuale di Genova Prà, nell'area Nuovo Borgo terminal, forse doveva essere transennata o interdetta all'accesso ai pedoni. E' quanto stanno cercando di appurare gli ispettori dello Psal della Asl3, coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Longo, che indagano sull'incidente in cui è rimasto ferito in modo grave un operaio del terminal.

Per gli inquirenti potrebbe esserci stata una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Gli investigatori hanno sequestrato il mezzo usato per spostare i container e il telefonino del conducente.

L'operaio rimasto ferito non si sarebbe dovuto trovare in quell'area ma è anche stato verificato che il guidatore aveva la visuale libera. Secondo quanto ricostruito, l'operaio stava camminando quando è stato travolto dal mezzo. (ANSA).