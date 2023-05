Genoa, Gilardino: questa stagione è storia e rimarrà negli anni

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Ultima gara della stagione per il Genoa che davanti ai propri tifosi contro il Bari chiuderà il campionato di serie B dopo aver raggiunto l'obiettivo della promozione. "Vogliamo finire nel migliore dei modi con consapevolezza, equilibrio, umiltà, sacrificio. Quelli che abbiamo messo in tutte le gare di questo campionato" ha detto Gilardino che alla vigilia della sfida con i biancorossi ha voluto sottolineare il traguardo raggiunto.

"Ci sono momenti dove realmente non ci si rende conto di quello che si è fatto, ma sappiamo di aver fatto qualcosa di incredibile. I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, e così tutti quelli che lavorano intorno alla squadra. Anche i nostri tifosi sono stati incredibili. Questa è storia e rimarrà negli anni ed è giusto festeggiare, concludendo nel migliore dei modi con la partita di domani. Da parte mia dico che un po' mi dispiace che finisca la stagione perché da allenatore ho vissuto emozioni incredibili, che credo di non aver mai vissuto. Nel rapporto singolo coi ragazzi, con lo staff, con tutte le persone che sono qui tutti i giorni e che hanno avuto un unico pensiero e obiettivo. Mi dispiace finisca tutto domani sera, ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario, che resterà nella storia di questa società. Per me è motivo di grande orgoglio. Sono sensazioni che mi porterò avanti per tutta la vita".

Quella di domani non sarà solo l'ultima di campionato per i rossoblù ma anche l'addio al calcio di Mimmo Criscito che chiuderà la propria carriera da giocatore proprio dove era iniziata quando esordì il 7 giugno del 2003 al Ferraris appena sedicenne con la maglia del Genoa.

"Per quanto riguarda Mimmo non ha smaltito del tutto il problema (fastidio ad un polpaccio, ndr), ma sarà in panchina e sappiamo tutti che sarà l'ultima sua partita. La volontà mia è di fargli fare uno spezzone di gara perché ha dato tantissimo al Genoa, tanto al calcio italiano, anche con le sue esperienza all'estero. È giusto finisca nel migliore dei modi davanti al suo pubblico". (ANSA).