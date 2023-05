Bianco (Bankitalia), euro digitale non fa scomparire i contanti

"I contanti non scompariranno. L'obiettivo dei lavori in corso non è far scomparire il contante. La Banca centrale europea lo ripete: il contante rimarrà a disposizione dei cittadini, l'obiettivo è mettere a disposizione anche altri strumenti che sono utili perché sono rapidi da usare, flessibili e molto sicuri". Lo ha detto Magda Bianco, capo dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d'Italia in occasione della tavola rotonda "Dall'oro al bit: moneta, pagamenti, tutela" nella tappa genovese di "In viaggio con la Banca d'Italia" iniziativa per promuovere la cultura finanziaria.

"In Europa si sta lavorando a un'ipotesi di euro digitale che sarà una moneta interamente virtuale - ha ricordato -. La decisione verrà presa entro la fine di quest'anno, quindi la scelta non è ancora definitiva, ma se l'Europa deciderà di svilupparlo sarà un'opportunità in più, una moneta interamente virtuale a disposizione dei cittadini per fare scambi sicuri e rapidi appoggiati alla certezza che è emessa da una banca centrale". (ANSA).