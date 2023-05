Ballottaggio a Sestri, Calabrò sta con Massucco

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - "Oggi ho incontrato il candidato sindaco Giorgio Calabrò per fare il punto sul ballottaggio del prossimo 28 e 29 maggio. Durante il nostro confronto abbiamo individuato alcuni punti in comune nei nostri programmi elettorali. Calabrò ha sottolineato la propria collaborazione nel portare avanti alcuni temi come l'istituzione di un assessorato ai servizi sociali e alla solitudine. Un lavoro che ci vede in prima linea nell'obiettivo di creare benessere". Lo annuncia il candidato sindaco del centrosinistra Marcello Massucco (34,9%). Calabrò, un civico di centro ha un tesoretto del 4,18%.

"Entrambi abbiamo a cuore la cura della città e la sua manutenzione. Un'attenzione particolare va a tutte quelle associazioni di quartiere che rappresentano un punto di riferimento per le diverse aree del Comune. Insieme vogliamo una città sempre più verde. Condividiamo l'attenzione ai giovani, al diritto alla casa, agli spazi di aggregazione e di socialità, per far sì che ci sia sempre di più spazio per le nuove generazioni e una Sestri viva e vitale. Amministrazione, associazioni, reti della solidarietà, uniti possiamo dare un nuovo impulso alla città. Per queste ragioni di carattere politico programmatico abbiamo raggiunto con Calabrò e la sua lista Sestri al Centro un accordo formale di apparentamento per il ballottaggio, che depositeremo in Comune nella giornata di domani, pronti a lavorare assieme per far crescere Sestri nei prossimi anni", sottolinea Massucco (ANSA).