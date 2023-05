Una camminata per ripulire i sentieri del monte Moro

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Una camminata per ripulire i sentieri che dal porticciolo di Nervi portano fino alla cima del monte Moro, a Genova, alla quale hanno partecipato tre ospiti di eccezione: la conduttrice tv ed ex schermitrice Margherita Grambassi, l'attore Giovanni Storti e l'alpinista Lino Zani.

Alla prima edizione dell'Hike&Clean, progetto di sensibilizzazione nato dal Climb&Clean pensato e realizzato da Matteo Della Bordella e Massimo Faletti, hanno partecipato in 60 e sono stati raccolti oltre 400 chili di rifiuti. All'evento hanno preso parte le associazioni locali, oltre alla camminatrice e blogger Marika Ciaccia e all'influencer e alpinista Giulia Fusconi. "Abbiamo trovato tantissime bottiglie di vetro e lattine. Ma anche resti di giocattoli, il telaio di un motorino, plastica e molto altro" ha spiegato Massimo Faletti. "Un'iniziativa che il caso ha voluto capitasse nel giorno della Festa della Mamma.

Andarci con mia figlia, a camminare, a divertirci e a ripulire i sentieri è stato bellissimo'' ha commentato di Margherita Granbassi . (ANSA).