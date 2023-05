Sei casi di scabbia in 48 ore tra gli operatori del Galliera

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Sei casi di scabbia in 48 ore tra gli operatori sanitari del reparto di Medicina dell'ospedale Galliera di Genova. Lo comunica la direzione sanitaria, sottolineando che "al momento non risultano casi tra i degenti".

"La situazione è costantemente monitorata attraverso l'operato congiunto della Medicina preventiva, Dermatologia, Cio (Controllo onfezioni ospedaliere) e Ufficio professioni sanitarie e Malattie infettive. Sono state messe in atto tutte le misure igienico sanitarie necessarie come da protocollo aziendale", dicono dal Galliera.

La scabbia non è una malattia pericolosa per la saluta, ma è molto contagiosa. Nei giorni scorsi, il tema della crescita dei casi di scabbia era arrivato in Consiglio regionale con un intervento del leghista Brunello Brunetto che aveva ricordato che "dai 298 casi del 2021 si è passati ai 748 del 2022 e dall'inizio dell'anno a oggi se ne registrano già 386. Un trend che si conferma in continuo aumento. Vista l'elevata contagiosità della scabbia (il contagio avviene per contatto fisico diretto o attraverso oggetti personali), gli esperti consigliano di curare la malattia con tempestività. Sicuramente è importante cominciare a adottare misure per ridurre il contagio". (ANSA).