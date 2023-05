Istituto Galliera lancia 8/a edizione concorso Crea il tuo abito

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Trasformare il sentimento di noia che spesso porta gli adolescenti ad un sempre maggiore uso del cellulare in creatività spostando l'attenzione verso attività in grandi di mettere in moto la fantasia come il fashion design. È per questo motivo che le insegnanti del laboratorio di moda dell'Istituto Duchessa di Galliera di Genova, per l'ottava edizione del concorso "Crea il tuo abito", hanno adottato lo slogan "Spegni il cellulare e accendi la fantasia". Una competizione che, oltre alla valorizzazione del lavoro sartoriale artigianale tipico del Made in Italy, è stata pensata per mettere in contatto scuole di diverso ordine e grado e che vede la partecipazione, assieme al Duchessa di Galliera, della scuola media dell'Istituto Comprensivo Rapallo.

"Si tratta di un progetto consolidato che unisce due territori liguri - sottolinea la Direttrice didattica del Duchessa, Orietta Perasso - dando la possibilità agli studenti della scuola media inferiore di entrare in contatto con un futuro mondo lavorativo estremamente interessante e radicato nella nostra tradizione". I lavori di quest'anno, ispirati alle principesse Disney ripensate in un look contemporaneo, saranno al centro di una sfilata, organizzata nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, i cui dettagli saranno svelati il 22 maggio nel corso della conferenza stampa che concluderà questa edizione del progetto. (ANSA).