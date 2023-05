Cyberbullismo, paga educazione di genitori e insegnanti

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Un fenomeno che non conosce confini ma contro il quale si può combattere: è il cyberbullismo, sempre più radicato nei nativi digitali che faticano a comprendere la gravità delle loro azioni online. E' quanto emerso dal convegno "Cyberbullismo e diversità" che si è tenuto a Palazzo Tursi a Genova nella giornata mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Un fenomeno in crescita ma non in Liguria, 8 i casi denunciati in questi primi mesi del 2023.

"La prima cosa è educare non solo i ragazzi ma anche i genitori e gli insegnanti -ha spiegato il commissario Danilo Bisio, della Polizia postale ligure -. E ora stiamo vedendo i riscontri delle nostre campagne informative. In questi anni siamo venuti a contatto con 5000 studenti, 300 genitori e almeno 300 insegnanti ed ora raccogliamo i frutti. Riceviamo chiamate da genitori che chiedono consigli così riusciamo a risolvere problemi senza bisogno di proseguire nell'azione giudiziaria".

Una parte importante la possono fare le istituzioni come sottolinea l'assessore comunale alle politiche giovanili, disagio e solitudine Francesca Corso. "È importante che le istituzioni si facciano vedere presenti su questi temi proprio per ribadire come le diversità siano un valore aggiunto e le persone che si reputano anche diverse non debbano per questo essere escluse da quella che è la nostra società - ha detto -.

Purtroppo ancora oggi ci sono troppi fenomeni di bullismo.

Dobbiamo sconfiggere questo modo di pensare perché tutte le persone possono essere valorizzate ".

Per Anna Pettene, presidente dell'osservatorio nazionale bullismo e cyberbullismo "la situazione di emergenza è esplosa negli ultimi anni con la pandemia. I ragazzi hanno utilizzato intensamente il web e si sono esposti ai pericoli come autori e come vittime. Molti ragazzi non si rendono conto di quello che stanno facendo perché da nativi digitali non hanno dimestichezza nell'educazione digitale, né consapevolezza, né responsabilità né senso critico". (ANSA).