Calcio: Spezia; Nzola rinnova fino al 2026, 'Ci tenevo tanto'

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 MAG - "Non ho mai avuto dubbi e sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui tengo davvero tanto". Sono le parole di Mbala Nzola, centravanti dello Spezia, che accompagnano la firma di un nuovo contratto con la società ligure che scadrà nel 2026. Il precedente accordo aveva scadenza nel 2024 ed era stato siglato nel 2020 al momento della promozione in serie A. "La proprietà, la dirigenza e tutto il club mi hanno fatto sentire importante e non ho mai sentito mancare la fiducia nei miei confronti, la stessa che ogni giorno i tifosi mi fanno sentire con il loro calore. Ora tutti uniti per lottare fino alla fine". Lo Spezia cerca domenica punti fondamentali sul campo del Lecce, avversaria diretta nella lotta salvezza, per conquistare il diritto a giocare per la quarta stagione consecutiva in serie A. Nzola è la stella della squadra con 13 reti segnate in 28 partite di campionato. Su di lui si segnala l'interesse anche di squadre inglesi. (ANSA).